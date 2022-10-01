Шойгу: в рамках мобилизации не будут призывать женщин и студентов коммерческих вузов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал не призывать женщин и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. Об сообщает ТАСС.

«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», — сообщил он журналистам.

По словам Шойгу, женщин призывать на военную службу также не будут. «Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что завершающие срочную службу в армии вернутся домой согласно плановым срокам.