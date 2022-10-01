Участника «Маяковских чтений» Бориса Булгакова встретили на выходе из спецприемника и насильно отвезли в военкомат

Полиция насильно увезла в военкомат Бориса Булгакова — друга активиста и поэта Артема Камардина, которого изнасиловали гантелей в следственном отделе по Тверскому району Москвы. Об этом сам Булгаков сообщил Telegram-каналу «ЧТД».

Полицейские в штатском задержали Бориса Булгакова, Назара Арифджанова и Полину Якунину 25 сентября, тем же вечером находившихся в месте проведения «Маяковских чтений». Им вменили неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и назначили административные аресты.

Утром 30 сентября полицейские встретили Булгакова на выходе из спецприемника. Поэта насильно отвезли в военкомат, где на него оформили военный билет и вручили ему повестку на 3 октября. Булгаков утверждает, что не подлежит прохождению военной службы: у него диагностированы псориаз, шизотипическое личностное расстройство и псориатический артрит. За неявку ему пригрозили тюрьмой и «надругательством от патриотически настроенных заключенных».

Булгаков является другом поэта Артема Камардина, который также принимал участие в «Маяковских чтениях» 25 сентября. На следующий день в его квартиру вломились силовики, там они задержали самого Камардина, а также активистов Александра Менюкова и Александру Попову. Молодого человека обвинили в возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения (ст. 282 ч.2 п. а УК РФ) за чтение антивоенных стихов на Триумфальной площади. Вместе с ним по данному уголовному делу проходят Александр Менюков и Егор Штовба. Их заключили под стражу до 25 ноября.

Ранее ASTRA смогла установить личность следователя, который присутствовал при обыске в квартире поэта и активиста Артема Камардина, а также находился в следственном отделе во время осуществления пыток над ним. Им оказался Илья Мялкин, он подтвердил предположения журналистов.