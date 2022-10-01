При обстреле автомобильной колонны в Купянском районе Харьковщины погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли при обстреле автомобильной колонны в Купянском районе Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«В Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек», — написал он.

Синегубов возложил ответственность за обстрел автомобильной колонны на российскую армию. По его словам, военные нанесли удар по гражданским, которые пытались скрыться от обстрелов. «Это жестокость, которая не имеет оправдания», — отметил он.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты, они проводят следственные действия и выясняют детали случившегося, добавил Синегубов.

Накануне в результате ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожской области погибли 23 человека. Пророссийская и украинская стороны обвинили в обстреле друг друга.