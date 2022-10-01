Марина Овсянникова сбежала с дочерью из-под домашнего ареста

Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, обвиняемая в распространении «фейков» о российской армии, сбежала из-под домашнего ареста в ночь на 1 октября. Об этом RT сообщил бывший муж и режиссер телеканала Игорь Овсянников.

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», — рассказал он.

Игорь Овсянников сказал, что не знает, где скрылась его экс-супруга. Ранее журналистка писала, что хотела бы покинуть с дочерью страну, однако отец девочки наложил запрет на выезд ребенка. По его словам, у девочки нет загранпаспорта.

Бывший муж журналистки утверждает, что Овсянникова еще 29 августа организовала похищение ребенка. Он рассказал, что в течение месяца его дочь не ходила в школу и он не знал, где она находится.

Овсянникова развелась с режиссером RT 3,5 года назад. После ее появления в эфире «Первого канала» с антивоенным заявлением бывшие супруги не могут решить, с кем будут жить их общие дети. RT отмечает, что их 17-летний сын уже заявил о желании жить вместе с отцом.

Марину Овсянникову отправили под домашний арест 11 августа. Ее обвиняют в распространении «фейков» о российской армии из-за антивоенного пикета на Софийской набережной Москвы. Ее также трижды оштрафовали за «дискредитацию» ВС РФ. Поводом стали ее выход с антивоенным заявлением в эфир «Первого канала», выступление возле Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*, а также посты в соцсетях.

*Илья Яшин внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».

