Полиция провела обыск у активиста по подозрению в поджоге военкомата в Тарусе

В городе Таруса Калужской области у местного активиста Андрея Лысенкова в ночь на 25 сентября прошел обыск: полиция заподозрила его в поджоге военкомата. Об этом он сообщил «ОВД-Инфо»*.

Активист рассказал, что обыск шел всю ночь. Сотрудники полиции взяли с него обязательство о прохождении полиграфа, а также изъяли паспорт и телефон. Лысенкову при этом не представили ни ордер на обыск, ни копию протокола, ни опись изъятых вещей.

На следующий день Лысенко вручили повестку в суд о неправомерности обыска, но необходимых документов там также не представили. Активист сообщил, что ему также отказались показать текст решения из-за «неработающей канцелярии», и он до сих пор не знает, какую статью ему вменяют.



Об инциденте с поджогом военкомата в Тарусе стало известно 25 сентября. Неизвестный бросил в здание комиссариата бутылку с зажигательной смесью, огонь охватил деревянную раму. В результате происшествия никто не пострадал.