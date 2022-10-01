Командование ВСУ заявило об освобождении пяти населенных пунктов вблизи Лимана

Украинские военные освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана и взяли в кольцо российскую армию. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире радио «Суспильне».

«Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — уволены, там продолжаются стабилизационные мероприятия», — сообщил Череватый.

Глава проукраинской администрации Донецкой области Сергей Гайдай утверждает, что российские военные попросили у командования разрешения отойти от Лимана, но получили отказ. По его словам, теперь у них есть три варианта развития событий — попытаться вырваться, погибнуть или сдаться в плен. По оценкам Гайдая, в кольце оказались около 5 тысяч солдат.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что получил «тревожные» новости по Лиману. Он рассказал, что российская армия оказалась «в полукольце», но по-прежнему контролирует дорогу от Сватово. При этом населенные пункты Ямполь и Дробышево были потеряны.