Не менее 25 человек были задержаны накануне в московском метро по камерам распознавания лиц

По меньшей мере 25 человек, в том числе один несовершеннолетний, были задержаны накануне в московском метро по камерам распознавания лиц. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.

В день проведения церемонии подписания договоров о присоединении четырех украинских областей к РФ столичная полиция стала массово задерживать активистов, мундепов и журналистов в метро. Первой о своем задержании рассказала беременная журналистка Ася Казанцева. Причиной ее задержания силовики назвали «референдумы». Позднее она рассказывала, что все полицейские говорили ей, что сами не знают, зачем им она.

В течение дня силовики задержали в столичном метро 25 человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Также среди задержанных оказались активисты Александр Лысков, Виктор Капитонов, Лев Карманов и Мария Милишевич, кандидат от платформы «Выдвижение» Николай Зеров, журналистка Екатерина Максимова, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин и депутат Басманного района от КПРФ Павел Иванов. Их отпустили в тот же день без составления протокола.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

