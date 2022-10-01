В Красноярске мобилизовали главреда регионального «МК» Владислава Пирогова

В Красноярске мобилизовали главного редактора регионального «Московского комсомольца» Владислава Пирогова, несмотря на право на отсрочку и проблемы со здоровьем. Об этом сообщается на сайте пропагандистского медиа.

«Согласно данным Минцифры, отсрочку от частичной мобилизации получают зарегистрированные СМИ, <...> включенные в список системообразующих, <...> каковым является и «Московский комсомолец». По какой причине произошла мобилизация главного редактора «МК в Красноярске» непонятно, поскольку комментариев по данному факту не последовало. В настоящее время Владислав Пирогов уже отбыл в распределительный пункт Новосибирска», — рассказали в «МК».

Более того, Пирогов имеет серьезные проблемы со здоровьем — у него диагностированы диабет и болезнь сердца. «МК» утверждает, что журналист предоставил военкомату справки, подтверждающие его негодность для прохождения военной службы.

«Однако этот момент никого не интересовал. Как и тот факт, что Пирогов закончил Томский государственный университет, на котором была военная кафедра, но в армии никогда не служил», — отметили в издании.