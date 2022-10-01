Путин присвоил Катериничеву звание Героя России посмертно

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России замглавы пророссийской «администрации» Херсонской области Алексею Катериничеву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в документе.

Замглавы пророссийской «администрации» Херсонской области Алексей Катериничев погиб во время ночного обстрела города в ночь на 30 сентября. Как рассказал «глава» оккупационной «администрации» региона Кирилл Стремоусов, в его дом попали две ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS.

Катериничева назначили на пост первого заместителя главы военно-гражданской «администрации» Херсонской области 18 августа — он проработал на этом посту лишь полтора месяца. До вступления в эту должность он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ России.