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Путин присвоил Катериничеву звание Героя России посмертно

01.10.2022

Замглавы пророссийской «администрации» Херсонщины погиб во время ночного обстрела в ночь на 30 сентября

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России замглавы пророссийской «администрации» Херсонской области Алексею Катериничеву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в документе. 

Замглавы пророссийской «администрации» Херсонской области Алексей Катериничев погиб во время ночного обстрела города в ночь на 30 сентября. Как рассказал «глава» оккупационной «администрации» региона Кирилл Стремоусов, в его дом попали две ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS.

Катериничева назначили на пост первого заместителя главы военно-гражданской «администрации» Херсонской области 18 августа — он проработал на этом посту лишь полтора месяца. До вступления в эту должность он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ России. 

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