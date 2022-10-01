Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и запретил военным срочной службы, призванным в армию в прошлом году, уходить в запас. Соответствующий указ он подписал в пятницу.

Как следует из документа, опубликованного на сайте главы Украины, военнослужащих ВСУ, которые полностью отслужили свой срок, уволят в запас не ранее объявления демобилизации. Помимо этого, статьи об очередных призывах военнослужащих в украинскую армию отменены.

Накануне президент РФ Владимир Путин также подписал указ о переносе начала призывной кампании на 1 ноября. Как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, это связано с перегрузкой военкоматов из-за мобилизации.



