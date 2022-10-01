Краснодарский рэпер Walkie покончил с собой из-за мобилизации

Краснодарский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, 30 сентября покончил с собой, сообщает 93.ru. Перед смертью он записал видеообращение, в котором рассказал, что решил уйти из жизни из-за мобилизации.

«На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека на войне, либо просто так, — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Тело Walkie нашли у многоэтажного жилого дома на улице Конгрессной в Краснодаре. В день смерти рэпер выпустил новый альбом — Walk Out Boy 3. «Послушайте какие-нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Ему было 27 лет.





Фото: Ваня Петунин / ВКонтакте