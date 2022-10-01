Politico: в США не знали о планах Украины подать заявку на ускоренное вступление в НАТО

Подача Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает Politico. По данным издания, мнения в правительстве Соединенных Штатов по этому вопросу разделились.

Так, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась отвечать на прямой вопрос издания о том, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО. При этом она отметила, Соединенные Штаты «привержены демократии в Украине» и выступает за то, чтобы предоставить Киеву гарантии безопасности.

Тем временем, член палаты представителей Майк Куигли, который недавно ездил в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, выступил за вхождение Украины в Североатлантический Альянс. «Борьба за Украину — это причина, по которой мы сформировали НАТО», — заявил он, отметив, что нельзя допустить победы авторитарного режима над демократической страной.

Politico отмечает, что членство Украины в НАТО является для Вашингтона болезненной темой из-за пятой статьи устава Альянса, согласно которой США обязаны предоставить военную защиту любой стране-участнице НАТО, подвергшейся агрессии. Власти Соединенных Штатов опасаются прямого военного столкновения с Россией в случае вступления Украины в Альянс.

Некоторые союзники экс-президента США Дональда Трампа даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не вступать в НАТО, чтобы успокоить Владимира Путина, говорится в публикации. При этом в Вашингтоне были уверены, что президент РФ в любом случае планирует вторгнуться в Украину и просто ищет предлог.

Накануне Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором попросил ускорить процесс приема Украины в НАТО. Эта просьба стала ответом на подписание Путиным договоров о принятии четырех украинских областей в состав России. Он отметил, что фактически Украина уже прошла свой путь в НАТО и довела свои войска до стандартов Альянса. Сегодняшняя заявка должна юридически закрепить достигнутые изменения, подчеркнул он.

Путин, выступая с речью на церемонии подписания договоров в Кремле, поклялся использовать все имеющиеся в его распоряжении силы для защиты присоединенных территорий. Он призвал Киев прекратить боевые действия и заявил, что Москва открыта для переговоров. Зеленский в ответ на это заявил, что Украина не будет вести переговоры с Путиным, только с другим президентом России.

Начиная бои в Украине, Владимир Путин использовал как аргумент приблизившиеся к границе войска НАТО. С февраля о вступлении в Альянс заявили уже три страны: Швеция, Финляндия и Украина. Сухопутная граница России с НАТО теперь вырастет больше чем на 3000 километров.

