«Энергоатом»: российские военные похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова

«Энергоатом» сообщил, что российские военные похитили директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и увезли в неизвестном направлении. По данным украинской энергетической компании, его задержали накануне в пятницу на пути от атомной электростанции к Энергодару.

«В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции к Энергодару. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о месте пребывания Игоря Мурашова и его судьбе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Энергоатома».

Президент «Энергоатома» Петр Котин выпустил заявление с требованием немедленно освободить Игоря Мурашова. Он отметил, что он является лицензированным лицом и несет ответственность за ядерную и радиационную безопасность на Запорожской АЭС. «Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции», — подчеркнул Котин.

«Требую от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, сотрудников Росатома, которые также незаконно находятся на нашем ядерном объекте, остановить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персонала ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС», — заявил президент «Энергоатома».



Котин также призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла принять необходимые меры для скорейшего освобождения Мурашова из российского плена.

Российская сторона эти обвинения пока никак не прокомментировала.