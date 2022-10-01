Монголия пообещала вид на жительство всем россиянам, которые за ним обратятся

Власти Монголии пообещали выдавать вид на жительство всем россиянам, которые за ним обратятся. Об этом заявил глава монгольского управления иностранного гражданства и натурализации Нэргуйн Ууганбаяр, передает портал ikon.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлениями о пребывании в Монголии на определенный срок. В связи с этим было принято решение о предоставлении вида на жительство соответствующей категории гражданам Российской Федерации, обратившимся за ним», — сообщил Ууганбаяр, подчеркнув, что в стране существует 56 видов на жительство.

По данным миграционной службы, после объявления мобилизации в Монголию въехали 6,2 тысяч россиян. При этом более 1 тысячи граждан России получили консультации по вопросу получения монгольского ВНЖ, отметил Ууганбаяр. Усиление миграционного потока из РФ глава монгольского управления иностранного гражданства и натурализации связал с «военной ситуацией в мире».