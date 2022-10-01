Турция отказалась признавать присоединение украинских территорий к России

МИД Турции назвал грубым нарушением международного права присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как следует из заявления, Турция «не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году», и будет придерживаться той же позиции в отношении новых присоединенных территорий. «В соответствии с позицией 2014 года, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», — заявили в турецком МИД.

Турция в очередной раз призвала к мирному урегулированию конфликта в Украине, «который принимает все более серьезные размеры». В МИД республики призвали обе стороны сесть за стол переговоров.

Ранее об отказе признавать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Союзники по НАТО никогда не признают эти территории частью России… Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье — это Украина, так же как и Крым», — заявил он. В Североатлантический Альянс входит 30 государств, в том числе США, Германия, Великобритания, Франция, Канада и Турция.

Тем временем Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции, которая не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Документ внесли Албания и США, сообщает «РИА Новости». В ходе голосования за документ проголосовали десять стран, воздержались Китай, Бразилия, Индия и Габон.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле и подписал договоры о принятии в состав России оккупированных российскими войсками территорий украинских Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Российские войска не контролируют полностью эти регионы.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration