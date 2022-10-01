В Кремле объяснили перенос начала осеннего призыва

Осенний призыв в России откладывается на один месяц из-за «частичной» мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, дело в том, что военкоматы в стране перегружены.

Как правило, осенний призыв в России начинается с 1 октября. Однако накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе начала призывной кампании на 1 ноября. «[Это] позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — объяснил Песков.

Как пишет юрист Павел Чиков, перенос осеннего призыва на месяц значит, что проведение медицинского освидетельствования в военкомате до 1 ноября будет незаконно. Единственная законная цель для вызова в военкомат до старта призыва — уточнение документов воинского учета, отметил он.

Согласно указу Путина, на срочную службу в этом году поступит 120 тысяч человек — это на 7,5 тысяч меньше, чем в прошлом году. В ходе весеннего призыва 2022 года, который проходил с 1 апреля по 15 июля, эта цифра составила 134,5 тысяч.