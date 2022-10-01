Небензя: расследование по «Северным потокам» должны вести Германия, Дания, Россия и Швеция

Расследование по инцидентам на «Северных потоках» не будет объективным без участия России, вести его могли бы также Германия, Дания и Швеция. С соответствующим заявлением в субботу выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Небензи, принимать участие в расследовании инцидента должны страны, в территориальных водах которых произошла диверсия — Дания и Швеция. Кроме них, необходимо участие владельца «Северных потоков» — РФ, а также главного потребителя российского газа — Германии. Постпред заявил, что не считает, что к расследованию необходимо привлекать ООН, поскольку этот инцидент не имеет к организации никакого отношения.

Небензя также повторил слова президента РФ Владимира Путина о том, что США выгодны аварии на «Северных потоках», поскольку в таком случае поставки американского газа в Европу сильно увеличатся. «Нам нет смысла своими руками разрушать проект, в который мы вложили колоссальные объемы инвестиций и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача», — добавил Небензя, добавив, что атака не могла проводиться «простыми террористами».

Китай выразил обеспокоенность недавними «мощными подводными взрывами» и утечками газа на трубопроводе «Северный поток», заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда КНР Гэн Шуан. Он отметил, что инцидент привел к усугублению нехватки энергоснабжения в Европе, что приведет к «потрясениям на энергетических рынках и стремительному росту цен на энергоносители».



