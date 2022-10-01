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Небензя: расследование по «Северным потокам» должны вести Германия, Дания, Россия и Швеция

01.10.2022

Без участия России расследование будет необъективным, считает постпред РФ при ООН

Расследование по инцидентам на «Северных потоках» не будет объективным без участия России, вести его могли бы также Германия, Дания и Швеция. С соответствующим заявлением в субботу выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования», — приводит его слова  «РИА Новости».

По мнению Небензи, принимать участие в расследовании инцидента должны страны, в территориальных водах которых произошла диверсия — Дания и Швеция. Кроме них, необходимо участие владельца «Северных потоков» — РФ, а также главного потребителя российского газа — Германии. Постпред заявил, что не считает, что к расследованию необходимо привлекать ООН, поскольку этот инцидент не имеет к организации никакого отношения.

Небензя также повторил слова президента РФ Владимира Путина о том, что США выгодны аварии на «Северных потоках», поскольку в таком случае поставки американского газа в Европу сильно увеличатся. «Нам нет смысла своими руками разрушать проект, в который мы вложили колоссальные объемы инвестиций и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача», — добавил Небензя, добавив, что атака не могла проводиться «простыми террористами».

Китай выразил обеспокоенность недавними «мощными подводными взрывами» и утечками газа на трубопроводе «Северный поток», заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда КНР Гэн Шуан. Он отметил, что инцидент привел к усугублению нехватки энергоснабжения в Европе, что приведет к «потрясениям на энергетических рынках и стремительному росту цен на энергоносители».


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