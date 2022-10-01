«Газпром»: в трех нитках «Северного потока» в момент ЧП было около 800 млн кубометров газа

Порядка 800 млн кубометров газа находилось в трех поврежденных нитках «Северных потоков» на момент аварии — этого объема хватило бы на потребление Дании на три месяца. С соответствующим заявлением в субботу выступил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Куприянов подтвердил, что резкое падение давления и повреждения на газопроводах были вызваны физическим воздействием. По его словам, возобновление их работы является «сложной технической задачей». Сроки осуществления работ по восстановлению оценить пока невозможно, отметил он во время заседания, трансляция которого велась на сайте ООН.

Утечку на «Северных потоках» в Балтийском море обнаружили во вторник. Вчера в водах Швеции обнаружили еще одну утечку газа — всего их к настоящему моменту 4.



В ЕС считают, что взрывы были результатом диверсии, в НАТО назвали их преднамеренным саботажем. В Кремле об этом вчера говорил и Владимир Путин: он обвинил в произошедшем «англосаксов». По его словам, якобы только США получают выгоду от утечек российского газа.

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