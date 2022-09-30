219-й день боев: главное

- В Запорожской области украинские и пророссийские силы обвинили друг друга в атаке на гуманитарную колонну. Погибли по меньшей мере 23 человека, 28 пострадали.
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Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины. По словам Валентины Матвиенко, в Совет Федерации в ближайшие дни придут 8 новых сенаторов от них.
Путин же призвал Украину к переговорам, поскольку «Россия готова». Но президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев начнет мирные переговоры только после того, как в России сменится президент.
Путин также снова говорил об атаках Запада, о том, что США «создали прецедент» единственными в мире применив ядерное оружие. Мир ответил новыми санкциями: списки ограничений расширили Великобритания, Канада, США. Пока нет информации о том, что кто-то из мировых лидеров признал итоги «референдумов» в украинских регионах.
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Украина ответила Путину подписанием заявки на ускоренное вступление в НАТО. По словам Зеленского, страна уже соответствует критериям вступления в Альянс и его стандартам. Он попросил поддержки у НАТО и гарантий безопасности.
Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли войска НАТО участвовать в боях в Украине. Однако он сказал, что путь в НАТО открыт для демократических стран и поддержка Украины продолжится, пишет «Коммерсант». При этом окончательное решение о приеме Украины будут решать 30 стран-членов.
Начиная бои в Украине, Владимир Путин использовал как аргумент приблизившиеся к границе войска НАТО. С февраля о вступлении в Альянс заявили уже три страны: Швеция, Финляндия и Украина. Сухопутная граница России с НАТО теперь вырастет больше чем на 3000 километров.
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России продолжается мобилизация. Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для иностранцев, которые поступают на контракт в войска. Парламентарии из Башкирии направили в Госдуму законопроект, который мог бы узаконить отправку на фронт заключенных. Правда, это не понравилось Евгению Пригожину. Но помимо таких попыток набрать людей, грядет и осенний призыв. Как сообщило Минобороны, Путин подписал указ о том, что на срочную службу должны быть призваны 120 тысяч человек. Призыв начнётся с 1 ноября. Как отметил юрист Павел Чиков, он продлится 2 месяца, а число призывников на 14,5 тысяч меньше, чем весной.
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Силы ДНР находятся почти в кольце в районе Красного Лимана, частично потерян контроль над Ямполем и Дробышево.
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Разведка Британии пишет, что медицинское обеспечение российских боевых частей в Украине, вероятно, ухудшается. В качестве примера спецслужбы говорят о том, что мобилизованных просят самостоятельно собирать аптечки. Скорее всего страдают у солдат и медподготовка, и знания о первой помощи.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль нарушает собственные критерии «частичной мобилизации». Беларусь, возможно, готовится принять недавно мобилизованных россиян, но вряд ли вступит в бои в Украине на стороне России. При этом россияне обеспокоены мобилизацией, но поддержка российских военных действий снизилась лишь незначительно.