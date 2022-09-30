219-й день боев: главное

В Запорожской области украинские и пророссийские силы обвинили друг друга в атаке на гуманитарную колонну. Погибли по меньшей мере 23 человека, 28 пострадали.

Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины. По словам Валентины Матвиенко, в Совет Федерации в ближайшие дни придут 8 новых сенаторов от них.

Путин же призвал Украину к переговорам, поскольку «Россия готова». Но президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев начнет мирные переговоры только после того, как в России сменится президент.

Путин также снова говорил об атаках Запада, о том, что США «создали прецедент» единственными в мире применив ядерное оружие. Мир ответил новыми санкциями: списки ограничений расширили Великобритания, Канада, США. Пока нет информации о том, что кто-то из мировых лидеров признал итоги «референдумов» в украинских регионах.

Украина ответила Путину подписанием заявки на ускоренное вступление в НАТО. По словам Зеленского, страна уже соответствует критериям вступления в Альянс и его стандартам. Он попросил поддержки у НАТО и гарантий безопасности.

Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли войска НАТО участвовать в боях в Украине. Однако он сказал, что путь в НАТО открыт для демократических стран и поддержка Украины продолжится, пишет «Коммерсант». При этом окончательное решение о приеме Украины будут решать 30 стран-членов.

Начиная бои в Украине, Владимир Путин использовал как аргумент приблизившиеся к границе войска НАТО. С февраля о вступлении в Альянс заявили уже три страны: Швеция, Финляндия и Украина. Сухопутная граница России с НАТО теперь вырастет больше чем на 3000 километров.