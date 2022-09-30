В Махачкале арестовали журналиста по митинговой статье

Журналист Владимир Севриновский готовил материал по редакционному заданию «Медузы»*. Днем его задержали, а потом — арестовали на пять суток. Это уже второй арест журналиста в Махачкале после массовых протестов против мобилизации.

«Медуза»* сообщила, что Севриновского задержали утром. В отделе полиции, куда его доставили, он смог позвонить адвокату сообщить о своем местонахождении.

На этой неделе в Махачкале задерживали и журналистку Юлию Вишневецкую. Ей назначили пять суток ареста 26 сентября.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».