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#Новости

В Махачкале арестовали журналиста по митинговой статье

30.09.2022

Владимир Севриновский выполнял редакционное задание от «Медузы»*

Журналист Владимир Севриновский готовил материал по редакционному заданию «Медузы»*. Днем его задержали, а потом — арестовали на пять суток. Это уже второй арест журналиста в Махачкале после массовых протестов против мобилизации. 

«Медуза»* сообщила, что Севриновского задержали утром. В отделе полиции, куда его доставили, он смог позвонить адвокату сообщить о своем местонахождении.

На этой неделе в Махачкале задерживали и журналистку Юлию Вишневецкую. Ей назначили пять суток ареста 26 сентября.


*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом». 



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