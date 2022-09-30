В Ханты-Мансийском АО выполнили план по мобилизации

Замгубернатора Ханты-Мансийского АО Александр Тиртока рассказал ТАСС, что в регионе закончили мобилизацию. План выполнен.

«Я вам отвечаю: все планы реализованы. Невыполненных планов нет», — сказал он.

Ранее о том, что мобилизация закончилась, сообщили в Тыве, Крыму, Адыгее, Хакасии, Брянской области и Бурятии.

По оценкам «Сирены», больше всего призывников должны были мобилизовать на Дальнем Востоке. Больше 1% мужчин трудоспособного возраста должны были призвать в Приморье и Якутии. В Брянской области призвать должны были 0,44%, в Туве — 0,42%.