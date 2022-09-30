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#Новости

В Ханты-Мансийском АО выполнили план по мобилизации

30.09.2022

Число мобилизованных в военном комиссариате не раскрыли

Замгубернатора Ханты-Мансийского АО Александр Тиртока рассказал ТАСС, что в регионе закончили мобилизацию. План выполнен.

«Я вам отвечаю: все планы реализованы. Невыполненных планов нет», — сказал он. 

Ранее о том, что мобилизация закончилась, сообщили в Тыве, Крыму, Адыгее, Хакасии, Брянской области и Бурятии. 

По оценкам «Сирены», больше всего призывников должны были мобилизовать на Дальнем Востоке. Больше 1% мужчин трудоспособного возраста должны были призвать в Приморье и Якутии. В Брянской области призвать должны были 0,44%, в Туве — 0,42%.


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