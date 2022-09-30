В селе Гордеевка Курской области насчитали не менее 12 прилетов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Кореневском районе под обстрел попало село Гордеевка.

«Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены. Энергоснабжение восстановим в кратчайшие сроки», — написал Старовойт. Сейчас подачу электроэнергии восстановили.

Вчера под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Было не меньше 20 прилетов: сильно разрушено здание школы и трехэтажный дом. Жертв нет. Были серьезно повреждены ЛЭП и опоры к ним.