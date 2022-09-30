Милонов нашел «подрыв устоев»‎ и «искажение исторической правды»‎ в деревянном идоле

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение в прокуратуру Свердловской области с требованием проверить действия чиновников администрации Екатеринбурга. По его мнению, деревянный Большой Шигирский идол, которого предлагают в качестве символа города и Урала, «подрывает устои»‎ и «искажает историческую правду»‎, пишут «Вечерние ведомости»‎.

Милонов также добавил, что такой символ «нацелен на ослабление государствообразующего русского народа»‎. Большой Шигирский идол считается самой древней скульптурой и признавался лучшим туристическим брендом России.

Заявление Милонов написал с подачи активистов движения «Зов народа»‎. Лидер этого сообщества — москвич Сергей Зайцев — и раньше возмущался происходящим на Урале. По его доносу оштрафовали завуча лицея №12 Лилию Ардашеву за танец, который не понравился Владимиру Соловьеву. Он требовал также проверить Евгения Ройзмана на пропаганду ЛГБТ.