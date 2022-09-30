Великобритания, Канада и США расширили санкции против России

Великобритания, Канада и США ввели новые санкции против России после того, как Путин подписал документы о принятии в состав России украинских регионов.

Великобритания ввела санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и запретила России работать со своими инженерными, архитектурными, аудиторскими, юридическими и рекламными компаниями. Также в Россию будет запрещено ввозить около 700 товаров, пишет «Коммерсант»‎.

Канада внесла в санкционный список 43 человек. Среди них — жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка и их дети Елизавета и Николай. Расширены ограничения против семей главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

США ввели санкции также против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Александра Новака, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации: Сергея Миронова, Елены Мизулиной, Людмилы Нарусовой, Леонида Слуцкого, Андрея Клишаса и других. Ограничения добавили также членам семей Михаила Мишустина, Валентины Матвиенко, Сергея Собянина, главы Росгвардии Виктора Золотова, министра обороны Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева и других.

Среди новых компаний, которые не смогут работать с американскими партнерами и финансовыми организациями, стали не только российские предприятия. В санкционный список Вашингтон включил Sinno Electronics Co., Limited (Гонконг) и Taco LLC (Армения).