Участника «Маяковских чтений» доставили в военкомат сразу после выхода из изолятора

Бориса Булгакова сразу после выхода из изолятора «Сахарово» задержали сотрудники военкомата и насильно вручили повестку в призывном пункте. Об этом сообщили в группе поддержки поэтов, которых задержали после «Маяковских чтений» 25 сентября и обвинили в разжигании ненависти или вражды к «добровольческим объединением ЛДНР».

После задержания на «Маяковских чтениях», Булгаков получил 10 суток ареста якобы за «неповиновение полиции», но защите удалось сократить этот срок и утром 30 сентября он вышел на свободу.

В «Сахарово» также находится Полина Якунина и Назар Арифджанов. Якунину освободили, Арифджанов находится в изоляторе.

Трех фигурантов уголовного дела о «разжигании ненависти или вражды» — Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко — суд отправил под стражу до 25 ноября.