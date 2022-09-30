Фигурантам дела «Весны» продлили меру пресечения

Басманный суд Москвы продлил до 11 декабря запрет определенных действий для двух фигурантов дела «Весны» — Валентина Хорошенина и Евгения Затеева. Как сообщили юристы «Первого отдела», доводы защиты суд проигнорировал.

Дело «Весны» началось в мае 2022 года. Как считают в движении, поводом стала запланированная на 9 мая акция, на которой участникам «Бессмертного полка» предлагали сопровождать портреты родственников лозунгами, что они воевали не за это. Теперь членов демократического движения обвиняют в создании организации, посягающей на права граждан.

Хорошенин и Затеев сейчас не могут выходить из дома после 20:00 и до 8:00, пользоваться любыми средствами связи и общаться с участниками движения «Весна».

«Первый отдел» уточнил, что недавно дело «Весны» объединили с уголовным делом о склонении к «массовым беспорядкам». Но Хорошенину и Затееву не предъявили обвинений по этой статье. По первому обвинению им грозит до 2 лет колонии, по второму, если оно будет — до 10 лет.

На прошлой неделе у Хорошенина и Затеева и еще нескольких активистов прошли обыски в рамках дела о телефонном терроризме.