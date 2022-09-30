Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

О решении страны вступить в НАТО в ускоренном порядке президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Он сказал, что фактически Украина уже прошла свой путь в НАТО и довела свои войска до стандартов Альянса. Сегодняшняя заявка должна юридически закрепить достигнутые изменения.

Начиная бои в Украине Владимир Путин использовал как аргумент приблизившиеся к границе войска НАТО. С февраля о вступлении в Альянс завили уже три страны: Швеция, Финляндия и Украина. Сухопутная граница России с НАТО теперь вырастет больше чем на 3000 километров.