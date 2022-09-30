Утечка газа на «Северном потоке-1» продлится до 2 октября

Утечка газа в Балтийском море на «Северном потоке» продлится до 2 октября. Такое заявление опубликовала в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде. По «Северному потоку-2» анализ еще не закончили.

Сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН по поводу ЧП на газопроводах в Балтийском море. В совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН, говорится, что утечка произошла из-за двух взрывов под водой.

Утечку на «Северных потоках» в Балтийском море обнаружили во вторник. Вчера в водах Швеции обнаружили еще одну утечку газа — всего их к настоящему моменту 4.

В ЕС считают, что взрывы были результатом диверсии, в НАТО назвали их преднамеренным саботажем. В Кремле, об этом сегодня говорил и Владимир Путин, обвиняют во всем «англосаксов»: якобы только США получают выгоду от утечек российского газа.