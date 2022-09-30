Close

#Новости

Путин подписал договоры о принятии в состав России украинских регионов

30.09.2022

Далее их должны одобрить Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации

Владимир Путин выступил в Кремле и подписал договоры о принятии в состав России оккупированных российскими войсками территорий украинских Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Подписи под документом поставили пророссийские главы Донецкой области Денис Пушилин, Луганской Леонид Пасечник, Владимир Сальдо из Херсонской области и Евгений Балицкий из Запорожской. 

Российские войска не контролируют полностью эти регионы. 

Церемония подписания проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В своей торжественной речи Путин сказал, что пора садиться за стол переговоров и прекращать боевые действия. Россия, по его словам, к этому готова.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.