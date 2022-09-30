Путин: пора садиться за стол переговоров, Россия к этому готова

В Георгиевском зале Кремля проходит процедура включения украинских регионов в состав России.

Владимир Путин в своем выступлении назвал это решением миллионов людей. Он уверен, что их выбор поддержит Федеральное Собрание. Он также объявил минуту молчания по погибшим «героям» ДНР «Мотороле», «Гоге», Александре Захарченко.

Путин также сказал, что России не нужно возвращение Советского Союза.

«Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной это не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал Путин.

Он предложил Украине, которую обвинил в развязывании конфликта, садиться за стол переговоров. Россия, по его словам, к этому готова. При этом он подчеркнул, что обсуждать судьбу аннексированных территорий не будет.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все! Жители, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», — сказал президент России.

Он снова говорил о том, что Западу не нужна Россия, нужна только колония, и страна, богатая ресурсами. По его словам, западные страны «подсаживали на наркотики» целые народы и заставляют жить по своим правилам.



Путин обвинил США в том, что они «создали прецедент» и единственные в мире применили ядерное оружие. Он также посчитал, что Вашингтон до сих пор держит в оккупации Германию и Японию. «Англосаксы», по мнению президента, виноваты также в ЧП на «Северных потоках».