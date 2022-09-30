ДНР частично потеряла контроль над двумя населенными пунктами

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что новости по Красному Лиману «тревожные». Город в полукольце, частично потерян контроль над Ямполем и Дробышево.

«ВФУ (ВСУ — NT) изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» — написал Пушилин.

Аналитики ISW сообщали, что украинские войска продолжают контрнаступление в том числе на северо-восточном направлении. Киев не комментировал операции. Российские войска на уходящей неделе проводили наступление под Бахмутом, но безуспешно.

Несмотря на обстановку на фронтах, в украинских регионах прошли «референдумы» о присоединении к России. Сегодня документы о вступлении должен подписать Владимир Путин.