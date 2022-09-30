Депутаты Башкирии предложили узаконить отправку заключенных в Украину

Депутаты Башкирии внесли на рассмотрение Госдумы закон, который бы узаконил отправку заключенных в зону боевых действий. Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, который занимается вербовкой осужденных на фронт, это не понравилось.

«Коммерсант» пишет, что башкирские депутаты предложили отправлять осужденных по решению суда в горячие точки. При этом один день на фронте засчитывался бы как 10 дней колонии. Окончание срока предлагали оставлять после боевых действий на решение суда. Для осужденных по тяжким преступлениям такую возможность не предлагали.

Пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» опубликовала его ответ. По его мнению, такие инициативы должны приниматься на федеральном уровне. Он также ответил, что «использовать осужденных» в боевых действиях необходимо «очень аккуратно», и они не должны заменять собой тех, кто должен быть мобилизован по закону. Предлагаемый закон мог бы уровнять «под одну гребенку» всех заключенных.

«Нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной. Насколько мне известно, такая ситуация сейчас повсеместно. Большинство чиновников и членов их семей ищут все новых и новых кандидатов для мобилизации, чтобы самим остаться в теплой привычной атмосфере — курорты, яхты, рестораны», — прокомментировал Пригожин.