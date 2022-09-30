Суд отложил на два месяца рассмотрение двух исков Навального* к ИК-6 в Мелехово

Ковровский городской суд отложил до 20 октября рассмотрение двух исков Алексея Навального* по поводу его отправки в ШИЗО на пять и семь суток в ИК-6 в Мелехово. Трансляцию заседания вела «Медиазона»*.

В перерыве Навальный* высказался о присоединении к России оккупированных украинских территорий, однако договорить ему не дали и практически сразу отключили микрофон.

«Абсолютно фиктивное квазиюридическое действие, нацеленное на то, чтобы как можно болезненнее происходил этот процесс. В результате этого процесса погибнет огромное количество людей, а кровавый конфликт будет бесконечным. С правовой точки зрения это будет полнейшая фикция, сколько бы рюшечек на него ни навесили», — успел сказать оппозиционный политик.

Накануне Ковровский городской суд отклонил первый иск Алексея Навального* к ИК-6 во Владимирской области. Оппозиционный политик хотел оспорить свое трехдневное заключение в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы на тюремной робе. Свой внешний вид политик в очередной раз объяснил тем, что роба была ему мала, а новую ему купить не позволили. При этом политик отметил, что в правилах также сказано: нарушение формы одежды — это когда отсутствует какой-то предмет. Однако доводы политика судья Ирина Ким сочла неубедительными.

Навального* систематически отправляют в ШИЗО с 12 августа. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15. 23 сентября его также отправили ШИЗО на 12 суток — на этот раз из-за того, что он «наговорил про мобилизацию на суде».





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».



**«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».





