В московском метро еще одно задержание — полиция увела мундепа Павла Иванова

На станции метро «Нагорная» столичного метрополитена полиция задержала депутата Басманного района от КПРФ Павла Иванова. Об этом «ОВД-Инфо»* сообщил его знакомый.

Причины задержания мундепу не объяснили. Его отвели в комнату полиции и планируют увезти в ОП по району Чертаново (Северное, Центральное или Южное — не уточняется). «ОВД-Инфо»* предполагает, что силовики задерживают людей с использованием системы распознавания лиц.

Аналогичным образом на «Пионерской» была задержана беременная журналистка Ася Казанцева. Ей сказали, что это связано с «референдумами».

В ночь на пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимыми Херсонской и Запорожской областей. Сегодня в Кремле состоится подписание договоров о присоединении к России оккупированных украинских территорий.