Беременную журналистку Асю Казанцеву задержали в московском метро

В московском метро задержали беременную журналистку Асю Казанцеву. Об этом она рассказала «ОВД-Инфо»*.

Казанцеву задержали на станции метро «Пионерская» в Москве. Журналистке объяснили, что ее задержали «из-за референдума», и отвели в комнату полиции. Иных подробностей не приводится. Казанцева находится на поздних сроках беременности.

Беременную Асю Казанцеву уже задерживали в метро в День России 12 июня. В ОВД «Филевский парк» Казанцевой объяснили, что поскольку ее ранее задерживали на протестных митингах, «выходить из дома в День России ей нельзя». Журналистку отпустили из отдела в тот же день без составления протокола.



В ночь на пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимыми Херсонской и Запорожской областей. Сегодня в Кремле состоится подписание договоров о присоединении к России оккупированных украинских территорий.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»