Сотрудникам МВД запретили покидать Россию

Сотрудникам МВД запретили выезд за границу из-за мобилизации. Об этом сообщают 47.ru, Baza и Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники.

Baza утверждает, что соответствующее распоряжение министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал еще 23 сентября. Покидать Россию запретили всему личному составу и руководству МВД, в том числе женщинам. Разрешение на выезд можно получить исключительно у руководства, а те сотрудники, которые имеют доступ к гостайне, обязаны сдать свои паспорта.

47.ru, уточняет, что полицейские не смогут покинуть страну, если приобрели билеты после объявления «частичной» мобилизации. Чтобы уехать из России, сотрудники МВД должны предоставить соответствующие документы — информацию об этом подтвердили в АТОР. Несмотря на это, Baza стало известно о случае запрета на выезд сотруднице МВД, которая приобрела билеты до 21 сентября.