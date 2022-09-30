Песков: в состав РФ войдет вся территория Донецкой области «образца 2014 года»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков второй раз за последние три дня повторил о намерении Москвы захватить всю территорию Донецкой области «образца 2014 года». С соответствующим заявлением он выступил на брифинге в пятницу, 30 сентября.

Песков подтвердил, что с сегодняшнего дня вся территория «ДНР», в том числе неподконтрольная российским войскам, будет «де-юре» считаться частью России. «Потому что в состав Российской Федерации вступает признанное нами государство в границах 2014 года», — заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия после «присоединения» оккупированных территорий будет воспринимать как акт агрессии украинские удары по ним. «Ничем иным это не будет», — заявил он. Песков добавил, что в условиях «нежелания Киева вести какие-либо переговоры» Москва будет делать акцент на продолжении боевых действий.









