Норвегия не исключает введения запрета на въезд российским туристам

Норвегия вслед за Финляндией может ввести полный запрет на въезд российских туристов в страну. Об этом заявил министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель, его слова приводятся на сайте правительства страны.

«При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг — наша единственная пограничная станция с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о событиях на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — сказал он.

Финляндия в ночь на 30 сентября закрыла границы для россиян. В страну теперь можно въехать по особым причинам, однако туристические визы фактически аннулированы. В качестве основания указывают причинение путешественником международного репутационного ущерба.

Страны ЕС в сентябре прекратили действие упрощенного визового режима с Россией. Шенгенскую визу теперь получить дороже и сложнее. Эстония, Польша, Латвия и Литва перестали пускать россиян через границу. Финляндия оставалась единственной страной ЕС, где россияне могли попасть в шенгенскую зону по сухопутной границе.