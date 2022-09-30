Пророссийские власти объявят Мелитополь временной столицей Запорожской области

Мелитополь станет временной столицей подконтрольной российским войскам части Запорожской области. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил представитель оккупационной «администрации» Владимир Рогов.

«Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово — временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье», — пояснил Рогов.

В ночь на пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимыми Херсонской и Запорожской областей. Запорожье тем временем остается под контролем украинских войск. Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к России оккупированных украинских территорий.