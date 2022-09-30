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#Новости

Представители фармотрасли попросили отсрочку от мобилизации для своих сотрудников

30.09.2022

Свою просьбу представители рынка объяснили кадровым дефицитом

Представители фармацевтической отрасли попросили правительство предоставить отсрочку от «частичной» мобилизации всем своим сотрудникам. Свою просьбу производители лекарств объяснили тем, что из-за специфики производства найти замену призванным людям будет затруднительно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коллективное письмо.

Обращение подписали крупнейшие представители рынка — Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЭЕАЭС), Ассоциация «Инфарма», Ассоциация международных фармпроизводителей (AMEDA) и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Аналогичный документ в правительство вчера выслали и ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) и товаров индустрии для здоровья (АИТЗ).

Необходимость в отсрочке фармкомпании объяснили тем, что на предприятиях «задействованы высококвалифицированные специалисты, знающие специфику регулярных процессов отрасли РФ и стран ЕАЭС, особенности высокотехнологичного производства препаратов, а также сложности обеспечения безопасной логистики». В случае мобилизации найти им замену будет непросто, уверены представители рынка. Замораживать производство также нельзя, поскольку участникам боевых действий в Украине необходимы лекарства и другие медицинские товары, отметили участники рынка.

Фармкомпании отметили, что российская отрасль испытывает существенный дефицит кадров. «Людей нет, а тех, кто подходит по своим квалификациям, компании могут перекупать друг у друга с 20-50-процентной прибавкой к зарплате»,— рассказал изданию топ-менеджер одной из российских фармкомпаний. Если специалистам не предоставить отсрочки, то отрасль потеряет все кадровые ресурсы, отмечается в письме.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков от имени Союза кинематографистов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить специалистам киноотрасли отсрочку от призыва в рамках «частичной» мобилизации. По его задумке, такую меру необходимо распространить на тех специалистов, которые заняты в съемках «общественно значимых проектов». 

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