Представители фармотрасли попросили отсрочку от мобилизации для своих сотрудников

Представители фармацевтической отрасли попросили правительство предоставить отсрочку от «частичной» мобилизации всем своим сотрудникам. Свою просьбу производители лекарств объяснили тем, что из-за специфики производства найти замену призванным людям будет затруднительно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коллективное письмо.

Обращение подписали крупнейшие представители рынка — Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЭЕАЭС), Ассоциация «Инфарма», Ассоциация международных фармпроизводителей (AMEDA) и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Аналогичный документ в правительство вчера выслали и ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) и товаров индустрии для здоровья (АИТЗ).

Необходимость в отсрочке фармкомпании объяснили тем, что на предприятиях «задействованы высококвалифицированные специалисты, знающие специфику регулярных процессов отрасли РФ и стран ЕАЭС, особенности высокотехнологичного производства препаратов, а также сложности обеспечения безопасной логистики». В случае мобилизации найти им замену будет непросто, уверены представители рынка. Замораживать производство также нельзя, поскольку участникам боевых действий в Украине необходимы лекарства и другие медицинские товары, отметили участники рынка.

Фармкомпании отметили, что российская отрасль испытывает существенный дефицит кадров. «Людей нет, а тех, кто подходит по своим квалификациям, компании могут перекупать друг у друга с 20-50-процентной прибавкой к зарплате»,— рассказал изданию топ-менеджер одной из российских фармкомпаний. Если специалистам не предоставить отсрочки, то отрасль потеряет все кадровые ресурсы, отмечается в письме.



Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков от имени Союза кинематографистов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить специалистам киноотрасли отсрочку от призыва в рамках «частичной» мобилизации. По его задумке, такую меру необходимо распространить на тех специалистов, которые заняты в съемках «общественно значимых проектов».