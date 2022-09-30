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Во время ночного обстрела Херсона погиб замглавы пророссийской «администрации»

30.09.2022

В его дом попали две ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS, утверждают оккупационные власти

Замглавы пророссийской «администрации» Херсонской области Алексей Катериничев погиб во время ночного обстрела города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «главу» оккупационной «администрации» региона Кирилла Стремоусов.

«Погиб Катериничев в результате точечного удара из РСЗО HIMARS. Попали в дом, в котором он находился, две ракеты», — рассказал он агентству.

Катериничева назначили на пост первого заместителя главы военно-гражданской «администрации» Херсонской области 18 августа — он проработал на этом посту лишь полтора месяца. До вступления в эту должность он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ России. 

В середине сентября в оккупированном Бердянске были убиты пророссийский «замглавы» города Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая избирком по проведению «референдума» о присоединении региона к России. 


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