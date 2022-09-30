Михалков попросил отсрочку от призыва кинематографистам, занятым в «общественно значимых проектах»

Режиссер Никита Михалков от имени Союза кинематографистов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить специалистам киноотрасли отсрочку от призыва в рамках «частичной» мобилизации. По его задумке, такую меру необходимо распространить на тех специалистов, которые заняты в съемках «общественно значимых проектов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

«Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям», — говорится в обращении.

Михалков подчеркнул, что многие его коллеги «готовы всячески помогать стране в этот тяжелый момент», и просьба об отсрочке якобы связана исключительно с необходимостью завершить начатые проекты.



Ранее Минобороны РФ разъяснило, кому предписана отсрочка от частичной мобилизации в России. Так, военное ведомство пообещало не вручать повестки IT-специалистам и сотрудникам системообразующих предприятий в сфере информации и связи, говорится в официальном Telegram-канале.