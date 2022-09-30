Днепр попал под ночной обстрел, есть жертвы и раненые

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате обстрела Днепра в ночь на 30 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«Один человек погиб и пятеро ранены. Такая ситуация на данный момент после ночного прилета российских «Искандеров» в мирный Днепр», — написал он.

По его словам, в результате было уничтожено транспортное предприятие, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены, добавил Резниченко. Повреждения также получили многоэтажные дома, гимназия, магазин и несколько административных зданий.

Ночному обстрелу подвергся и Никополь, сообщил Резниченко. По его словам, российские войска трижды удрали по району «Градами» и тяжелой артиллерией, были задеты частные дома. А в Червоногригорьевке были повреждены промышленные объекты, водопровод, линия электропередач и частный сектор, утверждает глава военной администрации.

Ранее пророссийские и украинские власти обвинили друг друга в обстреле гуманитарной колонны в Запорожье. Жертвами ракетного удара стали по меньшей мере 23 человека.



