ФСБ задержала новосибирца по подозрению в организации поджогов военкоматов

В ФСБ отчитались о задержании новосибирца, подозреваемого в организации поджогов военкоматов якобы по заданию «западных заказчиков». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя регионального управления ФСБ Ирину Зеброву.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», — рассказала она агентству.

По версии ФСБ, целью подготавливаемых поджогов было «устрашение населения, склонение жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции». Молодому человеку вменили статью о покушении на организацию совершения теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Его поместили под стражу на два месяца.

В новосибирском УФСБ подчеркнули, что задержанный не имеет отношения к попытке поджога военкомата 29 сентября — подозреваемого в совершении данного преступления задержали в тот же день. По версии следствия, он бросил в окно два «коктейля Молотова». Огонь распространился на 0,5 квадратных метра, имущество и помещения военкомата не пострадали. Этот поджог стал 16-м после объявления в России мобилизации.

С начала призывной кампании в России подожгли или пытались поджечь не менее 19 военкоматов и зданий администрации. Первые поджоги начались в ночь на 22 сентября, то есть сразу после объявления Путиным «частичной» мобилизации. Такие происшествия зарегистрированы в Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской, Амурской, Самарской и Волгоградской областях, в Красноярском, Хабаровском, Забайкальском и Алтайском краях, а также в Мордовии и Башкортостане.