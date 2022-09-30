Пророссийские и украинские власти обвинили друг друга в ракетном ударе по Запорожью

По меньшей мере 23 человека погибли в результате ракетного удара по Запорожской области. Российская и украинская стороны обвинили в обстреле друг друга.

Как сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух, в результате ракетного удара погибли 23 человека, еще 28 пострадали. «Все гражданские, наши земляки», — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, российские войска обстреляли гражданскую гуманитарную колонну на выезде из областного центра.

Тем временем представитель оккупационной «администрации» Запорожья Владимир Рогов заявил, что ракетный удар нанесли украинские войска. Он утверждает, что гуманитарная колонна из автомобилей стояла «в очереди в районе рынка на Ореховской трассе». По его данным, погибли 23 человека, еще 34 пострадали.