Глава Белгородской области отчитался о возвращении 111 ошибочно мобилизованных граждан

В Белгородскую область вернулось более 100 местных жителей, мобилизованных по ошибке. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вчера вернулись домой 36 человек. В общей сложности их цифра достигла 111 человек. Сейчас ещё 36 человек находятся в отработке», — написал он.

Глава Белгородской области заверил, что регион «отрабатывает» все жалобы, поступившие в связи с мобилизацией. По его словам, там, где незаконность призыва подтверждается, принимаются быстрые меры.

Накануне президент России Владимир Путин на заседании с членами Совбеза РФ поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться с ошибками, допущенными при осуществлении «частичной мобилизации». Он указал на случаи призыва многодетных отцов, болеющих хроническими заболеваниями, а также тех, кто вышел из призывного возраста. По его словам, также важно не допускать мобилизации граждан в войска, не соответствующие их учетным специальностям. Глав регионов он призвал отчитаться от принимаемых мерах по исправлению допущенных ошибок.

«7х7 — Горизонтальная Россия» обратила внимание, что уже шесть российских губернаторов признали незаконную мобилизацию в регионах. Среди них глава Якутии Айсен Николаев, глава Омской области Александр Бурков, глава Белгородской области Александр Гладков, глава Томской области Владимир Мазур и глава Магаданской области Сергей Носов. Последний утверждал, что мобилизации по ошибке подверглись местные жители без нужной военно-учетной специальности.

