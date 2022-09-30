МИД Узбекистана пообещал не депортировать в принудительном порядке россиян

Узбекистан не будет принудительно депортировать россиян, не совершивших правонарушений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) республики в связи с усилением миграции из России.

«Граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что «их нахождение в стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию».

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов. Он заверил, что республика не будет выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан, пока те не будут объявлены в международный розыск. Для этого необходимо возбудить уголовное дело. При этом инкриминируемое деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.