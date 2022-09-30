Минюст США предъявил обвинения Дерипаске

Минюст США предъявил обвинения миллиардеру Олегу Дерипаске в нарушении санкционного законодательства и препятствовании правосудию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинение также предъявлено россиянкам Наталье Бардаковой и Екатерине Ворониной (Лобановой) и гражданке США Ольге Шрики. Из обвинительного заключения следует, что Бардакова и Шрики в 2020 году помогли Ворониной приехать в США и родить там ребенка от Дерипаски.

По версии следствия, Дерипаска, Бардакова и Шрики вступили в сговор с целью нарушить и обойти санкции США. Так, олигарх вопреки наложенным на него ограничениям пользовался американской финансовой системой и пытался обеспечить гражданство США для двух своих детей — он направил около 300 тысяч долларов на медицинское обеспечение, жилье и другие расходы, связанные с рождением ребенка в США.

США ввели санкции против Дерипаски еще в 2018 году за причастность к вмешательству в американские выборы 2016 года, сам бизнесмен эти обвинения отвергает. Вашингтон также указывает на его тесные связи с Кремлем и обвиняет его в разжигании боев в Украине.

