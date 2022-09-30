Антифашист Юрий Незнамов рассказал о пытках со стороны силовиков в тюменском СИЗО

Антифашист из Екатеринбурга Юрий Незнамов, заключенный под стражу по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, рассказал о пытках со стороны силовиков. Расшифровку его беседы с адвокатом опубликовали в Teelegram-канале «Тюменское дело».

«По пыткам вспомнил следующее: заставляли петь националистические песни (название и авторов не знаю). Также давали бумаги с опросом, которые я должен был выучить перед приходом следователя. После каждого разряда током я должен был кричать, что люблю Путина», — рассказал Незнамов.

По словам антифашиста, после пыток его отвезли «в гражданскую больницу». Перед осмотром врача оперативники предупредили Незнамова, чтобы он не рассказывал о случившемся ни врачам, ни адвокатам, утверждает молодой человек. Незнамов добавил, что его жалобу о пытках сотрудники СИЗО просто проигнорировали.

Напомним, в конце августа сразу в трех российских городах прошли задержания антифашистов и анархистов по уголовному делу о террористическом сообществе, всего сотрудники полиции задержали шесть человек. Первыми были задержаны тюменцы Кирилл Брик и Дениз Айдын. На следующий день в Екатеринбурге схватили Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова. Тогда же прошли задержания и в Сургуте — там взяли Никиту Олейника и Романа «Рыжего».

По версии следствия, организатором «террористического сообщества» был Никита Олейник из Сургута. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), остальным вменили ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Мотивом преступления следствие называет «ненависть к нынешнему государственному режиму». Следователи считают, что они планировали взорвать тюменскую ТЭЦ.