Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимыми Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в документе.

Президент РФ также подписал аналогичный указ, в котором говорится о признании Запорожской области.

Накануне стало известно, что в Кремле в пятницу состоится церемония подписания договоров о присоединении к России оккупированных украинских территорий. Начало мероприятия запланировано на 15:00, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков анонсировал «объемное выступление» Путина, после которого в состав РФ будут приняты четыре новые территории, которые провели «референдумы» — самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Два дня назад пророссийские власти оккупированных территорий Украины подвели итоги «референдумов» об их присоединении к России. Все четыре региона якобы «проголосовали» за вхождение в состав РФ.

О непризнании итогов проведенных «референдумов» заявили не только страны Европы и США, но также Казахстан, Сербия и Турция. Кроме того, с решительным отказом признавать результаты «голосования» выступил премьер-министра Канады Джастин Трюдо. По его словам, в ближайшее время власти страны введут в отношении России новый пакет санкций.

Как сообщил WSJ, США и ЕС в свете «референдумов» готовят новые санкции против России. Под ограничения Вашингтона могут попасть новые банки, система «МИР», Российское агентство по страхованию вкладов. В ЕС в санкционные списки могут ввести тех, кто помогал организовывать «голосование».

